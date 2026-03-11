Tres menors ferits, dos greus, per una explosió en un experiment escolar a Porqueres

GIRONA, 11 (EUROPA PRESS)
Tres menors han resultat ferits aquest dimecres, dos d'ells de gravetat, durant un experiment escolar a Porqueres (Girona) en el qual s'han cremat, segons ha informat el SEM via X i confirmen fonts policials a Europa Press.
Fonts de la policia catalana han detallat que l'experiment s'estava duent a terme a l'exterior durant la classe de química, concretament al pati de l'escola L'Entorn, situat al carrer Montseny del municipi gironí, i els menors tenen uns nou anys.
D'altra banda, els Bombers han rebut l'avís cap a les 10.45 hores per "alguna cosa que havia explotat", concretament una ampolla durant l'experiment.
Els dos que han quedat ferits de gravetat han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, un d'ells en helicòpter, mentre que el tercer, en estat lleu, ha estat derivat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 helicòpters medicalitzats, 5 ambulàncies i un equip de psicòlegs del SEM.
En un missatge a Instagram recollit per Europa Press, l'Ajuntament de Porqueres ha informat que els tres alumnes han patit cremades, mentre que la resta de l'alumnat i professorat es troben bé.
Per la seva banda, el conseller de Presidència del Govern, Albert Dalmau, ha desitjat en un missatge a X recollit per Europa Press la "ràpida recuperació dels nens" i ha agraït la tasca de tots els cossos de seguretat i docents, que han actuat amb rapidesa i coordinació.