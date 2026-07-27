Tres menors ferits i una dona greu en 3 accidents molt propers a l'AP-7 a Barcelona

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha registrat aquest dilluns tres accidents en un tram d'11 quilòmetres en sentit sud a Granollers, la Roca del Vallès i Cardedeu (Barcelona), amb tres menors ferits i una conductora greu que ha estat traslladada en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron.
El primer accident s'ha produït a les 11.42 a Granollers, en què dos vehicles han xocat i la conductora ha estat la ferida amb més gravetat, per la qual cosa el SEM ha hagut d'activar l'helicòpter medicalitzat, expliquen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
El segon ha tingut lloc 5 minuts més tard, a les 11.47, al punt quilomètric 127 a l'altura de la Roca del Vallès, en el qual 6 vehicles hi han estat implicats i hi ha hagut 22 afectats, cap de gravetat.
Finalment, a les 13.39 s'ha registrat a Cardedeu un altre sinistre amb 3 cotxes implicats, tot i que fonts de Trànsit han indicat que no semblava greu.
Després d'aquests accidents l'autopista registra complicacions i retencions en alguns trams.