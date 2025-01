Tres incendis a Catalunya a Cap d'any amb dos ferits lleus en el de Campdevànol (Girona)

Segueixen buscant des de dimarts un desaparegut a Cardedeu (Barcelona)

GIRONA, 1 (EUROPA PRESS)

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de Cap d'any en tres incendis, en un dels quals (a Campdevànol, Girona) hi ha hagut un ferit menys greu i un de lleu, i segueixen buscant des de dimarts al matí un desaparegut a Cardedeu (Barcelona), informen aquest dimecres en un comunicat.

Els dos ferits (atesos pel SEM) s'han donat sobre les 4.30 en l'incendi d'un habitatge al barri de Sant Cristòfol a Campdevànol (Girona) i també hi ha hagut 5 persones ateses i donades d'alta in situ, després de cremar-se una xemeneia i propagar-se les flames per la teulada.

Sobre la 1 s'ha incendiat una habitació en una casa de tres plantes d'Olost (Barcelona), sense ferits: els ocupants en van sortir pel seu propi peu.

Al voltant de les 7.15 s'han incendiat tres contenidors (un parcialment) i un vehicle (al 50%) al Vendrell (Tarragona), també sense ferits.

Des del matí de dimarts, Bombers i Mossos coordinen un dispositiu per trobar un desaparegut a Cardedeu (Barcelona), i aquest dimecres al matí els Bombers han mobilitzat 10 dotacions.