Tres identificats per presumptament organitzar una festa il·legal a Llagostera (Girona)

Els Mossos en denunciaran els organitzadors i s'obriran diligències



GIRONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van identificar diumenge tres homes de 26, 30 i 33 anys per presumptament organitzar una festa il·legal amb unes 500 persones prop de Llagostera (Girona), a la zona de Can Cabanyes de Montagut.

Fonts de la policia catalana han explicat a Europa Press que diversos efectius s'hi van desplaçar i van estimar que hi havia uns 400 vehicles i unes 500 persones a la zona que "dificultaven el pas per la pista forestal".

En aquell moment no van identificar els organitzadors de la festa per la "falta de col·laboració, les persones en actitud festiva sota els efectes de l'alcohol i les drogues i per evitar un problema d'ordre públic".

VAN LOCALITZAR "MULTITUD DE RESIDUS"

Dilluns, els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van fer comprovacions i van localitzar "multitud de residus i deixalles".

Prop de la ubicació afectada van trobar quatre vehicles amb tot el material per poder organitzar la festa --neveres, generadors elèctrics i altaveus de grans dimensions, entre d'altres--, i en van identificar els presumptes responsables.

La Unitat Regional de Medi Ambient denunciarà els organitzadors per un "abocament de residus sòlids" durant la celebració de la festa, i s'obriran diligències adreçades al Departament de Jocs i Espectacles.

A més a més, han explicat que la festa es va fer sense permís del propietari de la finca ni de l'Ajuntament de Llagostera ni de l'administració competent.