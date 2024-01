Tres hospitals catalans implanten un marcapassos que s'autoprograma en una ressonància magnètica

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han implantat amb èxit un nou model de marcapassos que utilitza sensors que reconeixen automàticament quan el pacient està en una ressonància magnètica.

Un cop finalitzada la prova, el dispositiu torna a la seva programació, per la qual cosa els pacients no han de visitar al cardiòleg per dur a terme aquesta acció, abans i després de fer-se una ressonància magnètica, informen en un comunicat conjunt aquest dilluns.

El nou dispositiu TRC-P Amvia de Biotronik també reduirà el risc dels pacients a desenvolupar una miocardiopatia induïda per l'estimulació.