Tres ferits menys greus per un incendi en una casa de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dimarts tres persones que van resultar ferides menys greus per un incendi en un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), i que posteriorment van ser traslladats a l'hospital, informa aquest dimecres en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís es va produir a les 21.39 hores i el foc va afectar principalment la campana de la cuina de l'habitatge, per la qual cosa els Bombers de la Generalitat hi van traslladar tres dotacions.
Per la seva banda, el SEM va activar tres ambulàncies per atendre i traslladar els ferits.