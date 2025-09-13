Tres ferits greus per arma de foc a Mollet del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han resultat ferides de gravetat aquest dissabte de matinada, dues en estat crític i una altra menys greu, després d'una agressió amb arma de foc al parc dels Colors de Mollet del Vallès (Barcelona).
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que es va rebre l'avís cap a la una i mitja i que hi ha una investigació oberta.
Tres dotacions de Mossos i tres de la Policia Local van intervenir la zona i van establir controls d'entrada i sortida a poblacions veïnes a la recerca de l'agressor, informa l'Ajuntament.