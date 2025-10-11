Tres ferits greus i un de lleu en un incendi en un edifici a Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han resultat ferides de gravetat, entre elles dos menors, i una altra ha resultat ferida lleu en un incendi en un bloc de pisos de 10 plantes a Sant Adrià del Besòs (Barcelona).
Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís sobre les 6 hores del matí d'aquest dissabte, i s'han desplaçat amb 6 dotacions al lloc dels fets, on han comprovat que s'ha cremat un matalàs, encara que no hi ha hagut afectació interior a l'edifici, segons ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat via X que han mobilitzat 7 ambulàncies i els ferits han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron.