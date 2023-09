Tres ferits en ensorrar-se el forjat d'unes obres de l'Espai Gironès de Salt (Girona)

GIRONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

Tres persones han resultat ferides "tot i que la seva vida no perilla" en cedir el forjat d'unes obres del centre comercial Espai Gironès de Salt (Girona), segons han explicat fonts policials.

Els fets s'han produït aquest dijous cap a les 11 del matí al camí dels Carlins, en unes obres que s'estan fent a l'exterior del centre comercial.

Els tres treballadors han estat traslladats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) --dos en ambulància i un en helicòpter-- fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Així mateix, han detallat que "en principi la seva vida no perilla".

La policia catalana ha explicat que "encara no se sap si hi ha més treballadors a la planta inferior que hi puguin estar atrapats".