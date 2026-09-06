Tres ferits després d'enfonsar-se una embarcació a les Illes Formigues a Palamós (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Tres persones van resultar ferides aquest dissabte després que una embarcació de 14 metres amb 7 tripulants topés amb unes roques al Freu de les Formigues, a Palamós (Girona), la qual cosa va provocar el seu enfonsament, han informat els Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim a 'X'.
Els bombers van desplaçar 4 dotacions amb ajuda del Grup d'Actuacions Especials Subaquàtic (GRAESub), a bord de la salvamar Sirius de Salvament Marítim.
El dispositiu va aconseguir rescatar a les 7 persones, que es trobaven en la bassa salvavides, i van ser evacuades al port de Palamós, on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va assistir a les ferides.