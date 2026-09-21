Tres ferits, un d'ells greu, en un accident laboral en una obra a Barcelona

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, en un accident laboral ocorregut aquest dilluns al matí en una obra a Barcelona, han informat fonts municipals a Europa Press.
Els fets s'han produït cap a les 11.30 hores en una finca del carrer Pamplona, al Poblenou, i fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona, els Bombers de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els tres ferits --en estat lleu, menys greu i greu--, han estat traslladats a un centre hospitalari, mentre que els Mossos d'Esquadra han obert diligències per saber quines han estat les causes del succés i informar-ne el jutjat, han explicat fonts policials a Europa Press.