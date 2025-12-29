Tres esquiadors morts i un ferit per una allau de neu prop de Panticosa (Osca)

PANTICOSA (OSCA), 29 (EUROPA PRESS)
Tres esquiadors --dos homes i una dona-- han mort i una altra ha resultat ferida lleu per hipotèrmia després de veure's arrossegades per una allau de neu al pic Tablato, a uns 2.200 metres d'altitud, als voltants del Balneari de Panticosa, al Pirineu d'Osca, segons fonts del Govern d'Aragó.
Les víctimes procedeixen del País Basc i estaven practicant esquí de fons a la zona quan es van veure sorpreses per l'allau. En el grup, a més dels tres morts i la dona ferida, hi havia altres dos homes, que han resultat il·lesos i són els que han alertat als serveis d'emergències.
L'avís del 112 s'ha produït al voltant de les 13.00 hores d'aquest dilluns, ha informat a Europa Press la Guàrdia Civil.
Després de l'avís, la Guardia Civil ha activat al Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Panticosa, Jaca i Huesca, a la Unitat Aèria i a un metge del 061.
El director general d'Interior del Govern d'Aragó, Miguel Ángel Clavero, ha indicat que, en tractar-se d'un grup nombrós, han activat als Bombers d'Osca i fins i tot han parlat amb la Unitat Militar d'Emergències (UME), encara que no ha estat necessària la seva activació.
Ha explicat que la quantitat de neu no era molt gran i que és habitual que, en aquests dies de fred i nevades, es formin plaques en làmines, "una d'elles es trenca i llisca sobre les altres i arrossega als que estan damunt de la placa".
Els cossos sense vida de les víctimes estan encara a la zona de l'accident a l'espera que els traslladin a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.
De les persones afectades per l'allau, tres estaven fora del devessall, empeses pel propi cop de l'arrossegament, i una quarta estava semienterrada, que és la dona jove que ha estat rescatada amb vida, que ha estat traslladada amb hipotèrmia a l'Hospital Sant Jordi d'Osca.
S'ESTÀ COMUNICANT A LES FAMÍLIES
Per la seva banda, el delegat del Govern a Aragó, Fernando Beltrán, assenyalava a mitjan tarda que estaven a l'espera de baixar els cossos i que s'estaven comunicant amb les famílies per donar la notícia de les defuncions, abans que es difonguin les seves identitats.
Així mateix, ha demanat precaució a la muntanya: "No ens cansarem mai de llançar tots els avisos de precaució a la muntanya independentment que es vagi equipat, independentment que les condicions puguin semblar raonables. El risc zero no existeix i en aquest cas s'ha produït per la fractura d'una placa, ha arrossegat tant gel com neu i s'ha produït aquest enrotllament de les persones amb aquest resultat fatídic".