Tres esquiadors morts i un ferit per una allau de neu prop de Panticosa (Osca)

Dispositivo de rescate de los afectados por el aluad en el Pico Tablato cerca de Panticosa
PANTICOSA (OSCA), 29 (EUROPA PRESS)

Tres esquiadors --dos homes i una dona-- han mort i una altra ha resultat ferida lleu per hipotèrmia després de veure's arrossegades per una allau de neu al pic Tablato, a uns 2.200 metres d'altitud, als voltants del Balneari de Panticosa, al Pirineu d'Osca, segons fonts del Govern d'Aragó.

Les víctimes procedeixen del País Basc i estaven practicant esquí de fons a la zona quan es van veure sorpreses per l'allau. En el grup, a més dels tres morts i la dona ferida, hi havia altres dos homes, que han resultat il·lesos i són els que han alertat als serveis d'emergències.

L'avís del 112 s'ha produït al voltant de les 13.00 hores d'aquest dilluns, ha informat a Europa Press la Guàrdia Civil.

Després de l'avís, la Guardia Civil ha activat al Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Panticosa, Jaca i Huesca, a la Unitat Aèria i a un metge del 061.

El director general d'Interior del Govern d'Aragó, Miguel Ángel Clavero, ha indicat que, en tractar-se d'un grup nombrós, han activat als Bombers d'Osca i fins i tot han parlat amb la Unitat Militar d'Emergències (UME), encara que no ha estat necessària la seva activació.

Ha explicat que la quantitat de neu no era molt gran i que és habitual que, en aquests dies de fred i nevades, es formin plaques en làmines, "una d'elles es trenca i llisca sobre les altres i arrossega als que estan damunt de la placa".

Els cossos sense vida de les víctimes estan encara a la zona de l'accident a l'espera que els traslladin a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.

De les persones afectades per l'allau, tres estaven fora del devessall, empeses pel propi cop de l'arrossegament, i una quarta estava semienterrada, que és la dona jove que ha estat rescatada amb vida, que ha estat traslladada amb hipotèrmia a l'Hospital Sant Jordi d'Osca.

S'ESTÀ COMUNICANT A LES FAMÍLIES

Per la seva banda, el delegat del Govern a Aragó, Fernando Beltrán, assenyalava a mitjan tarda que estaven a l'espera de baixar els cossos i que s'estaven comunicant amb les famílies per donar la notícia de les defuncions, abans que es difonguin les seves identitats.

Així mateix, ha demanat precaució a la muntanya: "No ens cansarem mai de llançar tots els avisos de precaució a la muntanya independentment que es vagi equipat, independentment que les condicions puguin semblar raonables. El risc zero no existeix i en aquest cas s'ha produït per la fractura d'una placa, ha arrossegat tant gel com neu i s'ha produït aquest enrotllament de les persones amb aquest resultat fatídic".

