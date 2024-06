Tres detinguts en un xalet de Tarragona per tràfic de drogues i robar un vehicle a Suècia

TARRAGONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts tres homes de 58, 32 i 19 anys en un xalet de la urbanització Boscos de Tarragona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i per robar un vehicle a Suècia.

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que el cas va començar fa un mes, quan els agents van rebre l'informació que en una casa hi vivia gent que es dedicava al tràfic de drogues, i els investigadors van vigilar la zona i van detectar que diferents persones que no hi vivien sovintejaven el xalet per deixar-hi "uns paquets".

Finalment, els agents van fer una entrada i un escorcoll, van detenir els tres principals investigats i van intervenir un quilo d'haixix; una arma simulada i parts del cotxe robat --entre d'altres--, mentre que la investigació continua oberta per determinar la relació dels detinguts amb el tràfic de drogues.