Tres detinguts a Vilassar de Dalt per vendre marihuana en una associació cannàbica

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat tres persones a Vilassar de Dalt (Barcelona) per presumptament cultivar marihuana al seu domicili i posteriorment vendre-la a través d'una associació cannàbica a la capital catalana, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els investigadors van detectar que s'estava produint una defraudació de fluid elèctric que superava els 5.000 euros dins el pis, el qual desprenia una forta olor de marihuana, i en l'entrada i escorcoll van localitzar més de 360 plantes, la meitat en procés d'assecat per a la venda.
Un dels detinguts constava com a president d'una associació cannàbica on presumptament es venia la droga cultivada a Vilassar, i de tots ells, és l'únic que ha passat a disposició judicial mentre que els altres dos estan en llibertat en espera de comparèixer davant el jutge.