Tres detinguts sospitosos d'un laboratori de droga a Olivella (Barcelona) que va explotar al març

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per presumptament estar a càrrec d'un laboratori de droga en un habitatge d'Olivella (Barcelona), on hi va haver una explosió el 19 de març.

Els sospitosos tenen entre 39 i 63 anys i els Mossos han explicat en un comunicat que els atribueixen els presumptes delictes contra la salut pública, de pertinença a grup criminal, de falsedat documental i de danys per imprudència en l'explosió, valorats en més de 100.000 euros.

El 19 de març cap a les 16.30 hores els Mossos van anar a l'habitatge en ser alertats de l'explosió, i els bombers hi van trobar "una gran quantitat de bidons de diferents productes químics", per la qual cosa van activar la unitat policial especialitzada en explosius, els Tedax.

Amb el foc ja extingit, els Tedax van entrar a l'habitatge i hi van trobar més de 25 bidons amb productes químics, metanol, alcohol, isopropílic, àcid acètic i sacs amb altres substàncies, a més de "les restes d'un laboratori de fabricació de drogues sintètiques".

En concret hi havia un alambí, que habitualment es fa servir per destil·lar o separar substàncies, un reactor per fer reaccions bioquímiques i de síntesi a una temperatura constant i gibrells amb restes de droga de síntesi, principalment amfetamines.

Un cop detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i fonts judicials consultades per Europa Press han assenyalat que la jutgessa en va enviar un a presó provisional i els altres dos els va deixar en llibertat provisional però, com a mesura cautelar, els ha retirat el passaport i els ha prohibit sortir d'Espanya.