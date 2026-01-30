Tres detinguts i set denunciats en un operatiu policial a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus (Tarragona) dels Mossos d'Esquadra, juntament amb efectius de la Guàrdia Urbana de Reus i de la Policia Nacional, van detenir 3 persones i en van denunciar 7 més en un dispositiu policial efectuat dijous a la tarda al barri de Mas Pellicer, ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
En el dispositiu --en què es va identificar un total de 120 persones, de les quals 64 tenien antecedents policials--, els Mossos van detenir un home de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt i 5 d'estafa bancària amb targeta (quatre consumats i un en grau de temptativa).
A més a més, els agents van denunciar 6 persones per tinença de substàncies estupefaents i una més per tinença d'una arma prohibida.
En el mateix dispositiu es va efectuar la inspecció d'un local on es van aixecar diverses actes administratives per irregularitats detectades i es van decomissar 50 paquets de productes il·legals amb nicotina.
Així mateix, la Guàrdia Urbana de Reus va tramitar 23 denúncies administratives per infraccions de trànsit i va immobilitzar dos vehicles, mentre que la Policia Nacional va finalitzar l'operatiu amb dos detinguts i dues persones citades per infraccions a la llei d'estrangeria.