Tres detinguts a Sant Feliu de Codines per presumpte intent de robatori en una casa

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, veïns de Sant Quirze Safaja i Moià, per presumptament intentar entrar a robar en un domicili de Sant Feliu de Codines (Barcelona), informen en un comunicat aquest dijous.
Els fets es van produir el 2 de novembre, quan uns agents de la policia local del municipi van rebre un avís que els alertava de la presència de tres encaputxats a l'exterior d'un habitatge, on s'havien enfilat pel mur de la finca i tenien aparcat el vehicle amb la matrícula parcialment oculta.
Efectius del cos local i de la policia catalana es van desplaçar a la zona i van localitzar un vehicle que podia coincidir amb les informacions, i els agents van identificar els tres homes i els van escorcollar.
Un cop analitzades les imatges i recopilats els indicis, el grup de paisà de la comissaria de Caldes de Montbui va acreditar la presumpta participació dels tres identificats en els fets i va engegar les gestions per localitzar-los.
El 6 de novembre, els agents, amb la col·laboració d'efectius de Seguretat Ciutadana, van detenir els tres homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa, amb l'agreujant d'haver ocultat la matrícula del vehicle per no ser identificats.