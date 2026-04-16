Tres detinguts a Sant Cugat del Vallès per un intent de robatori a diversos domicilis

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per un presumpte robatori amb força a diversos domicilis del barri de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), informen en un comunicat aquest dijous.
Un testimoni va alertar del comportament sospitós d'un vehicle que observava diverses cases de manera insistent per la zona, per la qual cosa els agents van activar un patrullatge i van localitzar un home assegut al seient del conductor i el vehicle aturat, mentre que un altre (vestit de negre, amb caputxa, guants i motxilla) saltava la tanca perimetral i va intentar fugir.
Un dels agents el va interceptar a uns 300 metres i en l'escorcoll va trobar diverses eines utilitzades per forçar accessos, si bé en el cotxe van localitzar documentació del primer detingut, roba fosca, guants i altres objectes.
Paral·lelament, un mosso fora de servei va veure prop de la zona un tercer individu saltant una porta metàl·lica i també va ser detingut després d'intentar fugir.
Tots tres detinguts van passar a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí aquest dimecres.