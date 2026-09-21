Tres detinguts i una plantació de marihuana desmantellada a Barberà del Vallès

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) van detenir el 17 de setembre 3 persones (dos homes i una dona, de 40, 49 i 56 anys) com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, de defraudació de fluid elèctric i de pertinença a grup criminal, i han desmantellat una plantació de marihuana a Barberà del Vallès (Barcelona).
En un comunicat aquest dilluns, els Mossos expliquen que la investigació va arrencar a principis de març, després que la companyia subministradora d'electricitat detectés una possible manipulació de la xarxa elèctrica en un habitatge de la localitat.
Les primeres indagacions policials van permetre constatar una forta olor de marihuana provinent de l'immoble, fet que va motivar l'inici d'una investigació, que va permetre corroborar un consum incompatible amb l'ús habitual d'un domicili particular, a més de l'existència d'una connexió il·legal a la xarxa elèctrica.
Finalment, el 17 de setembre es va efectuar una entrada i escorcoll a l'immoble, on es va localitzar una plantació de marihuana al garatge, a més de 4,8 quilos de cabdells llestos per distribuir, 34 grams de cocaïna, 185 comprimits per a la disfunció erèctil, dues bàscules de precisió i altres elements relacionats amb la comercialització d'estupefaents.
També es van recuperar panells d'il·luminació LED, filtres d'aire i sistemes de ventilació i reg utilitzats en el cultiu de marihuana i els tècnics de la companyia elèctrica van constatar l'existència de connexions fraudulentes a la xarxa, per la qual cosa es va detenir els tres sospitosos.