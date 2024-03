Tres detinguts a Piera (Barcelona) per presumpte robatori amb violència, agressió sexual i intimidació

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i una dona per presumptament robar amb violència, agredir sexualment i amenaçar la víctima perquè no denunciés l'agressió.

Els agents van obrir la investigació quan un home va denunciar que li havien robat i agredit en un pis del districte de l'Eixample de Barcelona, segons han informat aquest dijous els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

El grup criminal buscava per les xarxes socials víctimes vulnerables amb alt poder adquisitiu per guanyar-se la seva confiança i accedir al seu domicili per voluntat de la víctima.

Un cop al domicili un dels agressors incitava la víctima a beure i a consumir drogues fins a deixar-lo gairebé inconscient, i en aquell moment era quan els altres dos integrants del grup obstaculitzaven l'habitatge.

Els detinguts van amenaçar la víctima per aconseguir diners i localitzar objectes de valor mentre un d'ells l'agredia sexualment.

Dies després del succés els agressors van trucar per telèfon a la víctima i li van demanar 30.000 euros per no difondre un vídeo de l'agressió sexual.

Les autoritats van investigar el lloc dels fets i van determinar la identitat dels assaltants, tot i que la investigació continua oberta i busquen un quart integrant del grup, que va contactar amb la víctima.