Tres detinguts per robar dues bicis valorades en 15.000 euros a Balaguer (Lleida)

LLEIDA 20 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres homes de 50, 30 i 19 anys a Salou (Tarragona) com a presumptes autors d'un robatori de dues bicicletes valorades en 15.000 euros a Balaguer (Lleida), informen aquest dimarts en un comunicat.

En un dels casos, els lladres havien trencat la finestra d'un vehicle per sostreure la bicicleta de l'interior, i en l'altre van forçar un portabicis per endur-se-la, i els fets es van produir el mateix dissabte al matí a Balaguer.

Una de les bicicletes duia una petita bossa amb eines on el seu propietari havia col·locat un dispositiu de seguiment, i gràcies a això, l'home va indicar als Mossos que l'última ubicació que li havia donat el dispositiu GPS era el carrer Nord de Salou.

Després d'identificar dos dels presumptes autors, que van reconèixer haver robat les dues bicicletes, van acompanyar els Mossos a un pis on el tercer individu tenia els vehicles ja desmuntats i desats en caixes de cartró.

Finalment tots tres van ser detinguts per un delicte de furt i de robatori amb força; els de 50 i 30 anys van ser detinguts per apropiació indeguda d'un vehicle, i el de 50 també se'l va detenir per una ordre de crida i cerca d'un jutjat penal de Barcelona.