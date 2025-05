Tres detinguts per robar cablejat elèctric al Pont de Suert (Lleida)

LLEIDA 6 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte tres homes d'entre 23 i 31 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori de cablejat elèctric al Pont de Suert (Lleida).

En un control preventiu de robatoris efectuat a l'N-230 a l'altura de la localitat lleidatana, els agents van detectar un vehicle amb excés de càrrega i el van aturar, ha informat el cos en un comunicat aquest dimarts.

Van comprovar que duien uns 400 quilograms de cable elèctric i eines per cometre robatoris com ara tenalles, guants, una palanca i tornavisos, entre altres objectes.

Després d'identificar els ocupants del vehicle, un dels quals amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, i no justificar la procedència de la càrrega, els agents els van detenir tots tres per un delicte de furt.

Han afegit que la investigació continua oberta per esbrinar la procedència del cable decomissat i que els detinguts, dos d'ells amb antecedents, van passar dilluns a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp (Lleida).