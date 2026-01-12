Tres detinguts per robar balises, rellotges i roba valorats en 8.300 euros d'un local de Lleida

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre dijous i divendres tres homes per un presumpte robatori amb força en una botiga de Lleida, d'on es van emportar diversos objectes com balises, rellotges, polseres i roba valorats en més de 8.300 euros, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets es van produir entre les 2.30 i les 5.00 hores quan els individus van fracturar la porta d'accés, per la qual cosa la policia catalana va obrir una investigació per detenir-los.
Dos d'ells van ser arrestats dijous, mentre que el tercer implicat va ser localitzat divendres, i els Mossos també van denunciar una quarta persona per un delicte de furt lleu ja que va aprofitar que la porta del local estava trencada per entrar-hi i robar algunes peces de roba.