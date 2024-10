Tres detinguts per presumpta temptativa d'homicidi en una baralla a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns tres homes de 27, 29 i 30 anys com a presumptes autors d'un delicte de temptativa d'homicidi en una baralla amb armes blanques que es va produir el 25 de setembre al barri de la Salut de Badalona (Barcelona).

En un comunicat aquest divendres, la policia catalana ha explicat que en l'agressió hi va participar una quarta persona, la qual no van poder detenir dilluns perquè "havia ingressat en un centre penitenciari per altres fets".

Durant la baralla, dos joves van resultar ferits: un d'ells amb un tall en una mà en intentar protegir-se el pit de l'escomesa d'una arma blanca i l'altre va acabar perdent la visió d'un ull.

La baralla va ser gravada en vídeo i "es va fer viral en les xarxes socials", ja que els arrestats mostraven ganivets i catanes de grans dimensions.

A més a més, una de les víctimes i un dels detinguts ja es coneixien i havien tingut una discussió pocs dies abans de la baralla.

Els tres detinguts han passat aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona.