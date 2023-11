Tres detinguts per un intent de furt per distracció a l'AP-7 a Vilafant (Girona)

GIRONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres homes per presumptament intentar furtar amb la tècnica de la distracció a un cotxe a l'AP-7 al seu pas per Vilafant (Girona).

Segons explica la policia catalana en un comunicat d'aquest dimecres, els agents tornaven a la comissaria de Santa Coloma de Farners (Girona) quan van veure dos cotxes aturats al voral i un home ajupit amb una motxilla que tancava el maleter del vehicle de darrere, a més d'un altre home que parlava amb els conductors.

Seguidament, els agents van interceptar el presumpte lladre perquè no fugís amb la motxilla, on hi havia un portàtil valorat en més de 1.000 euros, un monitor tàctil d'uns 200 euros i documentació, i van detenir els tres homes.

Els detinguts presumptament havien aturat el vehicle simulant que tenien un problema i un dels homes distreia els ocupants amb un embellidor a la mà.

L'endemà els suposats lladres, de 25, 44 i 54 anys i als quals consten diversos antecedents, van passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Figueres (Girona).