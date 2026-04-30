Tres detinguts per furts a botigues del centre de Granollers (Barcelona)

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra de paisà van detenir un home i una dona dimarts i un altre home dimecres per presumptament cometre furts a diferents botigues del centre de Granollers (Barcelona), informen en un comunicat aquest dijous.
El 28 de maig a la tarda, dues persones van entrar en una perfumeria i en van sortir poc després, quan es va activar l'alarma i els agents els van localitzar cinc perfums valorats en més de 400 euros, a més de dues peces de roba que acabaven de robar d'un establiment de la zona.
L'endemà van rebre l'avís del robatori d'un telèfon mòbil que una botiga tenia exposat, on els agents van localitzar un tercer lladre; finalment, després d'acumular més de 90 antecedents, els dos primers detinguts van passar a disposició judicial dimecres, mentre que el tercer ho ha fet aquest dijous.