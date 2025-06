Tres detinguts per dos robatoris amb violència al Vendrell

TARRAGONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4, 9 i 10 de juny tres homes de 27, 21 i 22 anys com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb violència al Vendrell (Tarragona).

Els tres sumen més de 20 antecedents policials i han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell (Tarragona), informa la policia en un comunicat aquest dimecres.

El primer robatori va ser el 27 de maig, quan un home passejava amb el seu gos i el lladre li va treure una cadena d'or: la víctima va caure i va intentar que el lladre no fugís, però aquest el va copejar i se'n va anar corrents.

Va ser detingut el dimecres a Santa Oliva (Tarragona) per robatori amb violència i un delicte lleu de lesions, i va passar a disposició judicial l'endemà.

El segon robatori es va produir el 29 de maig amb el mateix modus operandi, aquest cop amb dos lladres: un va increpar una persona per darrere i l'altre li va llevar una cadena d'or del coll i van fugir.

La investigació va permetre identificar els dos, coneguts per la policia pel seu historial delictiu: són dos homes amb antecedents per delictes contra el patrimoni que aquest any ja havien estat detinguts diversos cops, segons els Mossos, que els va detenir.