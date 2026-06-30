Tres detinguts per desmuntar les vies de tren al Bages (Barcelona) contra una empresa minera

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han dut a terme una operació conjunta per detenir tres persones, dos homes i una dona, per presumptament desmuntar les vies de tren des de de la mina de Súria (Barcelona) fins al Port de Barcelona, en protesta contra una empresa minera, confirmen fonts policials a Europa Press.
Els fets es van produir el cap de setmana del 17 al 19 d'abril, quan uns activistes presumptament van desmuntar trams de la via del tren que transporta material d'un punt a l'altre i protestar així contra la contaminació ambiental i vincles amb Israel per part de la corporació.
Les detencions de les tres persones s'han produït a l'Hospitalet de Llobregat i a Barcelona.