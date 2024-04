Tres detinguts per atracar amb armes de foc dos bancs de Pallejà (Barcelona) i Barcelona

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 36 i 60 anys per presumptament atracar amb armes de foc dos bancs de Pallejà (Barcelona) i Barcelona, segons han informat aquest dissabte els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

Dos dels presumptes autors van intimidar dijous passat una treballadora d'un banc de Pallejà (Barcelona) amb una pistola i la van obligar a desarmar l'alarma, situació en la qual la dona va introduir erròniament les claus d'accés de les caixes de seguretat i el sistema de seguretat les va bloquejar.

Els agents van detenir els dos homes abans que es poguessin escapar i el tercer home relacionat amb l'atracament, que esperava en un vehicle per poder fugir juntament amb els altres dos sospitosos.

Als tres homes se'ls imputa un fet similar que va tenir lloc el 15 de març, en una oficina bancària a Barcelona, però no van aconseguir sostreure'n res perquè no hi havia diners en efectiu.

Tots tres arrestats acumulen més de 20 antecedents entre tots i han passat aquest dissabte a disposició judicial.