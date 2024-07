Tres detinguts pel robatori d'una bossa amb més de 100.000 euros a l'AP-7 a Barcelona

Van trobar els presumptes lladres gràcies a un localitzador que tenia l'objecte robat



BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) han detingut tres homes com a presumptes autors d'un robatori d'una bossa amb més de 100.000 euros en un vehicle a l'autopista AP-7.

Els detinguts tenen antecedents per altres delictes contra el patrimoni, la majoria per robatoris en autopistes, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

Els van detenir dimecres cap a les 19.00 hores, quan un home i una dona que circulaven per l'AP-7 cap a Barcelona van veure que un vehicle amb tres homes se'ls posava davant tocant el clàxon per obligar-los a frenar.

Simulant una avaria, tots tres presumptament van aprofitar la voluntat de les víctimes d'ajudar per robar la bossa amb els diners i marxar ràpidament.

SEGUINT UN LOCALIZADOR

Gràcies a un localitzador que portava la bossa amb els diners, les víctimes van poder seguir l'objecte i van anar a la comissaria més propera, de la Policia Local de Santa Coloma, per explicar-ho i descriure el vehicle dels autors.

Des de dependències policials, els agents van rastrejar la ubicació de les pertinences robades i les van localitzar a Barcelona, al districte de l'Eixample, per la qual cosa van contactar amb la Guàrdia Urbana de la capital catalana.

La policia local de Barcelona, en contacte permanent amb els agents de Santa Coloma de Gramenet per saber els moviments dels sospitosos, es van personar a l'encreuament entre els carrers Rocafort i Provença, on van localitzar un vehicle que coincidia amb la descripció aportada per les víctimes.

Els agents de Barcelona van aturar el vehicle, van identificar-ne els ocupants i van trobar a l'interior del cotxe la bossa robada, a més de documentació amb el nom d'una de les víctimes, aparells electrònics, diners en efectiu i altres objectes personals.

En el vehicle registrat, la Guàrdia Urbana també hi va trobar un rellotge de luxe valorat en 80.000 euros que era propietat d'una de les víctimes.