Tres detinguts al Palau d'Anglesola (Lleida) per robar cable de coure

LLEIDA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat dos homes i una dona al Palau d'Anglesola (Lleida) per presumptament robar cable de coure del municipi simulant ser treballadors d'una empresa de manteniment, informen en un comunicat aquest divendres.
Els es van produir cap a les 12.00 hores i, en arribar al lloc, els sospitosos van explicar que duien a terme tasques de manteniment, però els agents van trobar al vehicle eines pròpies per cometre aquesta mena de robatoris.
Ja a comissaria, van fer les comprovacions necessàries, i van ser arrestats i acusats de furt, per la qual cosa està previst que passin a disposició judicial aquest divendres al matí.