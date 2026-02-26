Tres detinguts en un operatiu al districte de Sants de Barcelona per vendre drogues amb moto

GUARDIA URBANA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en una investigació conjunta amb la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), han detingut tres persones després d'una entrada i escorcoll que es va dur a terme dimarts a primera hora al districte de Sants, en què es van intervenir diverses drogues i dues motocicletes, amb les quals venien les substàncies.
La investigació va començar després d'una intervenció de la GUB al districte de Nou Barris, en què van localitzar diverses drogues, i a mesura que va avançar van poder constatar que l'activitat delictiva consistia en la gestió d'un punt de subministrament que distribuïa droga amb moto, informen els Mossos en un comunicat aquest dijous.
En l'entrada i escorcoll també es van requisar 46.000 euros en efectiu i diversos instruments de manipulació i dosatge, i el valor de la droga intervinguda és de més de 85.000 euros; quant als detinguts, un d'ells tenia un antecedent previ per salut pública.