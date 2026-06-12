Tres detinguts a l'Hospitalet (Barcelona) amb 14.000 euros en efectiu i un quilo de cocaïna

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 de maig tres homes a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per presumpte tràfic de drogues en ser localitzats amb 14.000 euros en efectiu i més d'un quilo de cocaïna oculta en un cotxe, informen en un comunicat aquest divendres.
En un primer moment, els agents van veure com els tres homes manipulaven diners en metàl·lic, concretament bitllets de 50 euros, a peu de carrer, després es van dispersar i un d'ells va accedir al vehicle amb la intenció d'abandonar el lloc.
Davant les versions contradictòries aportades pels homes, que afirmaven no conèixer-se entre ells, els agents van escorcollar el vehicle en presència del conductor, on van localitzar els diners i la droga; posteriorment van ser detinguts i han passat a disposició judicial.