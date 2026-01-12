Tres detinguts a l'Ametlla del Vallès (Barcelona) per quatre robatoris amb força

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a l'Ametlla del Vallès (Barcelona) tres persones, dos homes i una dona, per la seva relació amb quatre presumptes robatoris amb força que recentment s'han produït en una urbanització del municipi, informen en un comunicat aquest dilluns.
Les detencions es produeixen arran de la denúncia de l'ocupació il·legal d'un pis en aquest municipi a principis de desembre, quan es va detectar un increment de robatoris i temptatives a l'interior de domicilis, i també en un local d'ús públic.
En l'entrada i escorcoll del pis ocupat, els Mossos van localitzar uns 40 objectes robats, entre els quals maquinària de construcció, joies i electrodomèstics, a més de diverses armes i aparells per al cultiu de marihuana, per la qual cosa van ser detinguts i dissabte van passar a disposició judicial.