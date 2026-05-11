Tres detinguts a la Jonquera per ocultar més de 73 quilos de marihuana en un vehicle

GIRONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir el 25 d'abril 3 persones per ocultar 62 paquets de marihuana, amb un pes total de 73,38 quilos, en una furgoneta a la Jonquera (Girona), segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
La intervenció es va dur a terme quan els agents, que feien tasques de prevenció a la localitat, van observar dos vehicles fent "maniobres evasives" per evitar el control policial.
Quan s'hi van acostar, van veure tres homes entre els dos vehicles, un cotxe i una furgoneta, els qui, en detectar la presència policial, van fugir amb una "actitud molt nerviosa".
Després d'aturar tots dos vehicles, els agents van escorcollar la furgoneta que, en principi, només transportava mobles, però, gràcies a l'olor que desprenia, van aconseguir localitzar els 62 paquets de marihuana en un doble fons a l'interior de tota la zona de càrrega.
L'actuació va finalitzar amb la detenció dels tres homes, que presentaven nombrosos antecedents, per un delicte de tràfic de drogues.