Tres detinguts a Girona per presumptament estafar 14.200 euros a vuit víctimes

GIRONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 3 persones --una a Girona i dues a Lloret de Mar (Girona)-- per presumptament estafar 14.200 euros a 8 víctimes de Jaén, Ferrol, Madrid i Tenerife, entre d'altres.

En un comunicat aquest dimarts, han explicat que a Lloret van detenir una dona que suposadament recollia els diners procedents d'aquestes estafes quan els ingressaven en el seu compte bancari i en transferia una part al segon detingut.

Després de la investigació, els agents van comprovar que els qui rebien els diners estaven implicats en 3 fets delictius més de la mateixa naturalesa, que encara no havien estat resolts.

Per aconseguir els diners, feien servir diversos mètodes com el 'fill en dificultats', en què es feien passar per algun familiar de les víctimes sol·licitant urgentment diners --superiors a 1.000 euros-- per solucionar algun imprevist.

El detingut a Girona presumptament obtenia targetes bancàries 'clonades' de les víctimes, que feia servir per a extraccions de diners a caixers de la localitat.