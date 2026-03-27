Tres detinguts en dos dispositius conjunts a Valls i el Pla de Santa Maria

TARRAGONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Tres homes van ser detinguts dimarts i dijous a Valls i el Pla de Santa Maria (Tarragona) en dos dispositius conjunts dels Mossos d'Esquadra, la policia local de Valls, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Inspecció del Treball, informen els Mossos en un comunicat aquest divendres.
L'operatiu de dimarts (centrat en la defraudació de fluid elèctric) es va saldar amb la detenció de tres homes --de 21, 23 i 33 anys-- per presumptes delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat, ocupació il·legal d'immobles i defraudació de fluid elèctric, i aquest divendres han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.
Al detingut de 23 anys també se li atribueix un presumpte delicte contra la salut pública --duia 22 dosis de cocaïna--, a més de tenir vigent un requeriment d'ingrés a la presó i tres ordres de detenció.
Dimarts es van inspeccionar establiments de Valls i el Pla de Santa Maria: els Mossos van aixecar quatre actes --tres per tinença d'estupefaents i una per consum--, i la policia local de Valls va tramitar tres actes d'inspecció i 21 denúncies per infraccions administratives.
La Policia Nacional va citar cinc persones per situació administrativa irregular, i la Guàrdia Civil va imposar vuit sancions per incompliments vinculats a la normativa del mercat de treball, a la Llei 28/2005 de mesures sanitàries i a la llei general tributària.
En el segon dispositiu, aquest dijous, es van inspeccionar sis perruqueries i barberies de Valls: els Mossos van aixecar tres actes per estupefaents; la policia local va detectar 39 infraccions administratives; la Policia Nacional va citar sis persones; la Guàrdia Civil en va aixecar vuit més, i Inspecció del Treball va tramitar sis actes.