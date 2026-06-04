Tres detinguts en desmantellar un cultiu de 3.982 plantes de marihuana a la Febró

TARRAGONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a la Febró (Tarragona) tres homes de 18, 32 i 35 anys com a presumptes responsables d'un cultiu de 3.982 plantes de marihuana que va ser desmantellat en una zona boscosa, informen en un comunicat aquest dijous.
L'operatiu policial es va efectuar des de primera hora després de confirmar l'existència de la plantació, i malgrat les dificultats del terreny, els agents van aconseguir localitzar-lo amb un sistema de regadiu format per canonades de plàstic procedents d'una bassa impermeable de plàstic.
A pocs metres hi havia un campament amb diverses tendes de campanya on hi havia aliments, motxilles i diversos productes per al creixement de la marihuana; els Mossos mantenen obertes les gestions a prop del cultiu per la possibilitat que n'hi hagi més, si bé els tres detinguts passaran a disposició judicial aquest dijous en les pròximes hores.