GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut tres persones després de desmantellar 1.064 plantes de marihuana en una casa a Maçanet de la Selva (Girona), on també es van intervenir quatre armes d'aire comprimit, dos matxets de grans dimensions, "multitud de munició" i 32.620 euros en efectiu.
Els tres detinguts són els habitants del domicili i els principals investigats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, informa el cos en un comunicat aquest divendres.
La investigació va arrencar al juny a causa de les dades "elevades" de mesurament de la llum, que van ser comprovades i verificades, i, després de fer l'entrada i escorcoll de la finca i detenir els sospitosos, un d'ells ha ingressat a presó provisional sense possibilitat de fiança, per decisió judicial.