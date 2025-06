Tres detinguts i desarticulat un grup especialitzat en furts i estafes al Metro

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juny dos homes de 35 i 38 anys, i una dona de 32 com a presumptes autors de diversos delictes de furt, estafes i pertinença a grup criminal que operava al Metro de Barcelona, informen en un comunicat.

La investigació va començar després de detectar sis casos de furt continuats i sis estafes valorades en 14.000 euros, en què els autors observaven persones que feien servir la targeta de crèdit a les màquines expenedores de bitllets del Metro i es fixaven en el seu codi PIN.

Després, el grup aprofitava la distracció de les víctimes per robar-los la cartera i fer servir la targeta per extreure diners en efectiu i comprar per internet en empreses de l'estranger abans que la bloquegessin.

Un dels integrants del grup seguia la víctima, l'altre observava el codi PIN i l'últim feia l'extracció, i van ser detectats gràcies a les càmeres de videovigilància del Metro i dels caixers automàtics.

Tots tres acumulaven 121 antecedents i van passar a disposició judicial el 18 de juny.