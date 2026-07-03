Tres detinguts a Cornellà (Barcelona) per traficar amb 107 bombones de gas del riure

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cornellà de Llobregat (Barcelona) tres persones per presumptament traficar amb 107 bombones d'òxid nitrós, conegut com gas del riure, informa el cos autonòmic en una anotació a X recollida per Europa Press aquest divendres.
Els presumptes autors venien aquest gas a l'exterior d'un festival de música situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
A més de les bombones, els agents han decomissat 25.000 globus i 4.000 euros en efectiu, a més de tres datàfons.
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