Publicat 03/07/2026 10:37

Tres detinguts a Cornellà (Barcelona) per traficar amb 107 bombones de gas del riure

Material decomissat pels Mossos d'Esquadra
MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Cornellà de Llobregat (Barcelona) tres persones per presumptament traficar amb 107 bombones d'òxid nitrós, conegut com gas del riure, informa el cos autonòmic en una anotació a X recollida per Europa Press aquest divendres.

Els presumptes autors venien aquest gas a l'exterior d'un festival de música situat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

A més de les bombones, els agents han decomissat 25.000 globus i 4.000 euros en efectiu, a més de tres datàfons.

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