Tres detinguts en un control a Torà (Lleida) per tràfic de tusi

LLEIDA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat tres homes de 36, 33 i 28 anys en un control de trànsit a Torà (Lleida) com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública després de trobar tusi al seu vehicle, han informat en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van tenir lloc dimecres al migdia, quan una patrulla va seguir i detenir un vehicle que va passar a molta velocitat quan feien un control policial a la carretera C-1412 a l'altura de Torà.
Els Mossos van identificar els tres ocupants i van escorcollar el vehicle, on van trobar un total de 46 bossetes que contenien 30 grams de tusi, una droga sintètica que conté amfetamina i substàncies psicoactives.
A més, un d'ells duia targetes de crèdit i documentació de terceres persones, i també un rellotge d'alta gamma l'origen del qual no va poder acreditar.
Davant aquests fets, tots tres van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona (Lleida).