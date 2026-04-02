Tres detinguts en un control a Móra d'Ebre (Tarragona) amb pistoles simulades i objectes robats

TARRAGONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Móra d'Ebre (Tarragona) van detenir dimarts a la matinada tres homes de 21, 22 i 26 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força i un altre d'encobriment després de trobar-los-hi en un control pistoles simulades i objectes presumptament robats.
En un comunicat aquest dijous, els Mossos sostenen que els fets es van produir dilluns cap a les 23.30 hores en un control preventiu a la C-12 quan, durant l'escorcoll del vehicle, van localitzar dues pistoles d'aire comprimit, dues armes blanques, un tub de ferro, uns guants, dos passamuntanyes i una llanterna.
Amb el suport d'altres patrulles, els Mossos també van localitzar tres targetes de crèdit, sis telèfons mòbils i 500 euros en efectiu.
Els sospitosos van oferir arguments incongruents i contradictoris, en cap moment van poder aportar cap rebut ni acreditar la procedència dels objectes i tampoc no es van posar d'acord sobre la identitat de les targetes.
Un cop traslladats a comissaria, els Mossos els van acabar detenint durant la matinada de dimarts i continuen fent gestions per comprovar la procedència dels objectes de manera que, si alguna de les targetes figura com a robada, també s'atribuirà un delicte d'estafa bancària al jove que les portava.