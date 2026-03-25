Tres detinguts a Arenys (Barcelona) per robar llibretes d'estalvis a gent gran i estafar-los

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Arenys de Mar (Barcelona) van detenir el dissabte 21 de març tres persones per presumptament actuar de manera coordinada per robar a gent gran les llibretes d'estalvis quan retiraven diners, i posteriorment estafar-los en altres caixers.
La detenció es va produir arran de la denúncia d'un home a qui li van robar quan sortia del caixer i li van estafar 1.150 euros, informa la policia catalana en un comunicat.
Finalment, la Unitat d'Investigació de Nou Barris també va relacionar els detinguts amb nou delictes a Barcelona, per la qual cosa van ser arrestats i posats a disposició judicial.