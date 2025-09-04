Tres detinguts i 600 mòbils confiscats en un dispositiu dels Mossos a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 persones i s'han confiscat de 600 telèfons mòbils aquest dijous en un dispositiu a Mataró (Barcelona), on han realitzat entrades i registres per desmantellar a un grup criminal dedicat a la receptació de terminals sostrets a Espanya i Europa.
En un comunicat, el cos policial ha informat que el dispositiu ha permès desmantellar dos "punts neuràlgics" de receptació de telèfons mòbils i detenir als 3 principals membres del grup criminal.
Durant els registres, s'han intervingut més de 600 mòbils, una gran quantitat de material electrònic i 58.000 euros en efectiu.
La policia catalana ha explicat que aquesta investigació s'emmarca en el 'Pla Kanpai', que té com a objectiu atallar el problema de la multirreincidencia delictiva.
L'objectiu del dispositiu era evitar que els lladres poguessin "col·locar de manera àgil i ràpida el material sostret", i arriba un mes després del 'cas Baltis', que va suposar la desarticulació de diferents faccions criminals que controlaven punts de receptació de mòbils a Barcelona.