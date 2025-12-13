Tres ciclistes ferits a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) atropellats per un jove, detingut

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista ha resultat ferit crític aquest dissabte i dos més estan menys greus en ser atropellats a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) per un jove, que ha estat detingut per la Policia Local per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit.
El conductor és un veí de Vilanova detingut sobre les 10 després de l'accident, informa la Policia Local en un missatge a X recollit per Europa Press, i ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra.
El SEM ha activat 5 ambulàncies i 1 helicòpter medicalitzat: el ferit crític ha estat traslladat en l'helicòpter a l'Hospital de Bellvitge, i els altres dos han estat traslladats a l'Hospital de Sant Camil.
ALCALDE I AJUNTAMENT
En un altre missatge, l'alcalde Juan Luis Ruiz ha agraït la feina de la Policia Local, ha desitjat la recuperació dels ferits i ha condemnat l'accident: "Aquests fets no poden tenir cabuda a la nostra ciutat".
L'Ajuntament també ha rebutjat els fets: "Apel·lem a la responsabilitat en la conducció per la seguretat de tothom".