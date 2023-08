Tres centres catalans de justícia juvenil organitzen tallers de circ per als menors

BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

Els centres educatius de justícia juvenil catalans (Cejj) 'Els Til·lers', 'L'Alzina' i 'Can Llupià' fan aquest estiu tallers de circ "per treballar la rehabilitació" dels menors internats per decisió judicial.

Del 3 de juny al 19 d'agost, aquests tres centres de la província de Barcelona fan 12 sessions d'1,5 hores amb dos formadors experts organitzades per la Conselleria de Justícia en col·laboració amb l'Ateneu Popular de Nou Barris, informa la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.

El taller, que es fa per primera vegada en els Cejj, inclou acrobàcies, equilibris acrobàtics, equilibri sobre objectes i altres activitats de circ amb què "es fomenten habilitats", com les competències socials i personals, l'esforç, la persistència, la sensibilitat i creació artística, l'expressivitat corporal i l'autoestima.