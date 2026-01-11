Tres carreteres tallades a Catalunya per les nevedas al Pirineu

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
Tres carreteres del Pirineu català segueixen tallades aquest diumenge a conseqüència de la intensa nevada del passat divendres i la matinada del dissabte.
A la província de Lleida està tallada la C-28 per risc d'allaus en el seu pas per Naut Aran (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a la seva pàgina web.
A més, també està prohibida la circulació a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug (Barcelona) i La Molina (Girona) i la BV-4024 en el tram de Coll de Pal (Barcelona), afectada pel vent.