Tres carreteres tallades a Catalunya per les nevedas al Pirineu

Port de muntanya La Collada de Toses durant el temporal de neu a Girona, a 28 de desembre de 2025, a Girona, Catalunya (Espanya).
Tres carreteres del Pirineu català segueixen tallades aquest diumenge a conseqüència de la intensa nevada del passat divendres i la matinada del dissabte.

A la província de Lleida està tallada la C-28 per risc d'allaus en el seu pas per Naut Aran (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a la seva pàgina web.

A més, també està prohibida la circulació a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug (Barcelona) i La Molina (Girona) i la BV-4024 en el tram de Coll de Pal (Barcelona), afectada pel vent.

