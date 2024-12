Tres carreteres de Barcelona i Lleida tallades per la neu i per risc d'allaus

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles en la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida), la BV-4024 a Coll de Pal i la BV-4031 a Coll de la Creueta (Barcelona) està tallada aquest dilluns al matí per afectacions produïdes per la neu, així com per risc d'allaus.

Ho ha indicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on també han avisat de l'obligació de portar cadenes en la C-28 al seu pas per Vielha e Mijaran i per l'Alt Àneu; en la C-142b a pla Beret; en la N-141 al seu pas per Bòssost i en la L-501 per la Vall de Boí (Lleida).

Així mateix, la N-260 per Portbou (Girona) també està tallada a causa del tall de la carretera francesa RD-914 per fortes ratxes de vent.