Tres activistes de Barcelona comencen una vaga de fam en solidaritat amb Palestina

BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -

Tres activistes de Barcelona, units a la iniciativa Vaga de Fam per Palestina, han començat aquest dijous una vaga de fam en solidaritat amb Palestina i per demanar la pau i la "fi del genocidi" a Gaza.

En una roda de premsa a la Fundació Migra Studium de Barcelona, on faran la vaga de fam, Gabriela Serra, Llum Mascaray i Martí Olivella han dit que ho fan "per passar tanta fam com la gent a Gaza".

Han dit que tindran un seguiment mèdic i han cridat la població palestina a "resistir i lluitar, perquè amb dedicació, entre tots, podran aconseguir la pau i la llibertat que mereixen".

En un manifest, reclamen al Govern central posar fi al comerç d'armes amb Israel perquè "és una obligació moral" i donar suport a la denúncia de Sud-àfrica contra Israel pel genocidi a Gaza davant la Cort Internacional de Justícia de l'ONU.

En l'acte també hi ha estat present el copresident de Lafede.cat, Alex Guillamon, que els ha mostrat la seva solidaritat i ha lamentat la "barbàrie a Palestina" que, a parer seu, marcarà les pròximes dècades de la societat.

Per part de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, Brian Anglo, ha desitjat que la vaga de fam ajudi a que "els governs espanyol i català trenquin relacions polítiques, econòmiques, comercials, culturals amb Israel".